'Borat' rockt die Globes

Am 28. 2. steigen die Golden Globes. Netflix liegt bei Nominierung vor Studios.

Sacha Baron Cohen, der sowohl mit Borat als auch für den Film The Trial of the Chicago 7 nominiert ist, die Hollywood-Bio Mank (6 Nominierungen) und das Aussteiger-Drama Nomadland (4) sowie die Kult-Serien The Crown (6) und Schitt’s Creek (5) sind die großen Globe-Favoriten.

Nominierungen für Gary Oldman, Nicole Kidman und Al Pacino

Gestern gaben Sarah Jessica Parker und Taraji P. Henson die 125 Nominierungen bekannt. Neben Borat gelten in den 14 Film-Kategorien auch Frances McDormand, Gary Oldman oder Michelle Pfeiffer als Top-Favoriten. Auch bei den 11 TV-Preisen ist Hollywood stark vertreten: Nominierungen für u. a. Nicole Kidman, Al Pacino, Hugh Grant oder Cate Blanchett.

42 Nominierungen für Netflix

Im Corona-Jahr, wo in den US-Kinos der Umsatz um 80 Prozent einbrach, sind die Streaming-Dienste die großen Gewinner: 42 Nominierungen für Netflix. Nur 34 für klassische Studios.

Die 78. Golden Globe Awards werden am 28. Februar erstmals in einer Simultanschaltung aus New York und Los Angeles vergeben. Als erste Preisträger stehen Jane Fonda und TV-Produzent Norman Lear bereits fest. Am 25. April folgt die 93. Oscar-Verleihung. Die Nominierungen kommen am 15. März.