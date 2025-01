Der Hollywood-Star soll sich wieder vermählen wollen, berichten zahlreiche US-Medien.

Rund acht Jahre hat es gedauert, bis die Scheidung zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt durch war. Und doch soll es am Ende ungewöhnlich schnell gegangen sein.

Neue Hochzeit

Während sich Angelina darauf freuen soll, dass der Rosenkrieg nun vorbei ist und endlich Ruhe in ihr Leben einkehren könne, soll Brad Pitt gleich den nächsten Hafen der Ehe ansteuern wollen. Weil er seine Freundin Ines de Ramon ehelichen wolle, wie US-Medien berichten, soll er die Scheidung vorangetrieben haben.

© Getty Images ×

Mit Ines de Ramon (32) ist der Hollywood-Star (61) seit rund zwei Jahren glücklich. In den vergangenen Monaten war sie immer wieder bei öffentlichen Auftritten an seiner Seite. Laut der Daily Mail soll eine Quelle behaupten: "Sie wollen im nächsten Jahr heiraten und Brad hat sich niedergelassen, weil er seine Kinder an seiner Seite haben will, damit er erneut heiraten kann". Und: "Anscheinend möchte Ines auch Kinder haben und hat ihn unter Druck gesetzt, alles so schnell wie möglich zu regeln."