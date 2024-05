"Bridgerton"-Star auch im echten Leben verlobt

Schauspielerin Phoebe Dynevor und Cameron Fuller werden heiraten

US-Produzent Cameron Fuller (28) und "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (29) wollen heiraten. Das verriet jetzt ausgerechnet Dynevors Mutter Sally (60) in einer britischen Talk-Show. „Er ist wunderbar, so ein netter Mann. Ich bin so, so glücklich und aufgeregt, das hat dieses Jahr jetzt schon perfekt gemacht“, erzählt die Mama freudestrahlend.

© Getty Images ×

Wie im Märchen

Dynevor hat vor allem durch ihre Rolle als Daphne Bridgerton Bekanntheit erlangt. In der dritten Staffel der beliebten Netflix-Serie ist sie jedoch nicht zu sehen. Bald tritt die Schauspielerin aber sowieso im echten Leben vor den Traualtar und kann sich ihr eigenes Märchen verwirklichen.