Bündchen: Bittere Tränen wegen Brady-Scheidung

In einem Interview mit US-Journalistin Robin Roberts sieht man Gisele Bündchen den Schmerz an

Es war das unerwartete Ende einer großen Liebesgeschichte, als Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) im Oktober 2022 ihre Scheidung bekannt gaben. Doch auch jetzt eineinhalb Jahre später scheint das Model nicht über die Trennung vom NFL-Star hinweg zu sein. Im Interview mit US-Journalistin Robin Roberts (63) verschlägt es ihr gar die Sprache und sie bricht in Tränen aus.

Trailer zeigt, wie Bündchen mit den Tränen kämpft

In einem kurzen Trailer für die Dokumentation „Gisele Bündchen: Climbing the Mountain“, die demnächst auf Hulu erscheint, spricht Roberts die Beauty auf ihre gescheiterte Ehe an: "Du hast nicht gedacht, dass die Ehe enden würde. Niemand geht in eine Ehe mit dem Gedanken, dass sie enden wird, aber das tut sie. Du hast gesagt, es sei der Tod eines Traums", sagt sie. Bündchen antwortet mit einem knappen "Ja" und dreht sich dann unter Tränen weg, um Luft zu schnappen. „Sorry, Leute. Darf ich einen kurzen Moment haben?“, bittet sie.

ARCHIV - 31.01.2023, USA, Los Angeles: Tom Brady, NFL-Quarterback für Tampa Bay Buccaneers, Darsteller und Produzent von «80 for Brady», blickt bei der Premiere des Films im Regency Village Theatre über den Teppich. Brady hat seinen Einstieg als TV-Experte nach einem Jahr Pause für die Saison 2024 angekündigt. (zu dpa: «Brady will erst übernächste Saison als TV-Experte in der NFL starten») Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Chris Pizzello ×

Bündchen: "Es gibt Tage, da ist es einfacher"

Dann setzt sie das Interview fort und zeigt sich weiterhin offen: "Es gibt Tage, die sind einfacher als andere“, gesteht sie. Roberts will auch wissen, ob sie ihr Herz wieder öffnen könne. Bündchen wurde zuletzt mit Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente schmusend gesichtet. Gisele gibt sich bedeckt: „Wo mein Herz gerade ist und wo ich gerade bin: Ich lebe meine Wahrheit und entschuldige mich nicht dafür.“