''Captain Kirk'' reist nun wirklich in den Weltraum!

"Der Weltraum, unendliche Weiten": Der als Captain Kirk in der Science-Fiction-Serie "Star Trek" bekannt gewordene Schauspieler William Shatner fliegt jetzt wirklich ins All.

Der 90-Jährige wird am 12. Oktober beim nächsten Flug des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit an Bord sein, wie Blue Origin am Montag mittelte. Shatner wird damit der älteste Mensch, der jemals in den Weltraum geflogen ist.

"Ich habe schon seit langer Zeit über den Weltraum gehört", erklärte Shatner. "Ich nutze jetzt die Gelegenheit, ihn selbst zu sehen. Was für ein Wunder." Das Promi-Portal "TMZ" hatte schon im September berichtet, dass der kanadische Schauspieler, der ab 1966 in der Kult-Serie "Star Trek" Captain James T. Kirk verkörperte, bei der nächsten Blue-Origin-Mission mit an Bord sein soll. Mitfliegen wird am Dienstag kommender Woche auch Blue-Origin-Vizepräsidentin Audrey Powers.

Unternehmensgründer Bezos höchstpersönlich war beim ersten bemannten Flug von Blue Origin im Juli ins All geflogen. Er erlebte gemeinsam mit seinem Bruder Mark, dem 18-jährigen Niederländer Oliver Daemen und der 82-jährige US-Pilotin Wally Funk mehrere Minuten lang Schwerelosigkeit an Bord einer Raumkapsel. Daemen und Funk waren zu diesem Zeitpunkt der jüngste und der älteste Mensch, die jemals in den Weltraum flogen. Der gesamte Flug dauert nur rund elf Minuten.

Bei ihrem Abenteuer überquerte die Crew die in hundert Kilometern Höhe gelegene Kármán-Linie, die laut internationaler Definition die Grenze zum Weltraum markiert. Damit gelangte Bezos einige Kilometer höher als der britische Unternehmer Richard Branson, der neun Tage zuvor mit einem Raumflieger seines eigenen Unternehmens Virgin Galactic einen Flug ins All absolviert hatte.