Cathy Hummels: Heftige Kritik für sexy Fotos

Cathy Hummels zeigt sich auf Instagram stets vielseitig. Doch so freizügig wie jetzt hat sich die 35-Jährige bislang noch nicht präsentiert. Ob sie wohl damit gerechnet hätte, dass die Oben-Ohne-Pics so viel Kritik ernten würden?

Bereits seit der Trennung von Ex Mats Hummels fällt auf, dass sich Cathy immer selbstbewusster zeigt. Immer wieder veröffentlichte sie seither Bilder, worauf sie sich deutlich hüllenloser präsentiert als zuvor.

So auch nun wieder. In einem neuen Social-Media-Beitrag posiert sie statt in einem Oberteil bloß mit einer offenen Lederjacke. Und darunter? Ein Hauch von nichts!

Dazu schreibt sie:

Jemand sagte : Berlin?

Ich sagte: Ja.

Jemand sagte : 13 Fragen? @youtube @zdfmediathek

Ich sagte: Ja.

Jemand sagte: Diskussion über psychische Gesundheit mit @joschueck

Ich sagte: Ja.

Jemand sagte: Aber dieses Outfit nur fürs Bild?

Ich sagte: Vielleicht ????. Einschalten, dann wisst ihr Bescheid. Bald erhältlich ???????? ????

Es scheint also eine wohlüberlegte Entscheidung gewesen zu sein, diese Fotos zu posten. Trotz ihres mutigen Auftritts allerdings muss sich Cathy zum Teil auch sehr unangenehme Kommentare durchlesen.

"Warum wieder so billig?" , "Bei älteren Herren kommst du gut an. Ist das dein Ziel?" , und "Es fehlen einem die Worte. Heute mit dem Kind am Start, morgen halb nackt. Und ja, das finden viele toll, aber schau dir mal deren Profile an ...", ätzen User.

Aber damit nicht genug.-Denn zum Glück gibt es auch noch Fans, die Cathy in der Diskussionsrunde unterstützen.

"Könnt ihr mal bitte alle respektvoll miteinander umgehen und wenn euch irgendetwas nicht passt, dies gerne artikulieren, aber mit Achtung voreinander? Danke." , kontert eine Userin

und

"Das 'Problem', wie hier schon öfter in den Kommentaren gelesen, sind nicht Cathys Fotos oder ihre Kleidung oder die Art, wie sie ihren (!) Körper zeigt. Cathy ist kein Objekt. Hört auf, Frauen zu sexualisieren!", verteidigen Cathys Follower.