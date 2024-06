Céline Dion: Krankheit war 17 Jahre lang geheim

2022 wurde die Sängerin dann endlich von ihrer großen "Bürde der Lüge" befreit

Vielen Menschen fällt es schon schwer, einen Tag lang mit einer Lüge zu Leben. Jetzt stellen Sie sich vor, sie müssten 17 Jahre lang die Wahrheit verdrehen. Für Sängerin Céline Dion war das eine große "Bürde der Lüge". 2022 machte sie ihre Diagnose öffentlich. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet am seltenen Stiff-Person-Syndrom. Im Interview mit der "Today Show" schilderte sie jetzt, was diese Zeit mit ihr gemacht hat.

"Hatte das Gefühl, dass mein Körper mich verlässt"

In einem kurzen Clip beschreibt sie, dass es ihr irgendwann zu viel geworden sei und sie das Gefühl hatte, die Fans zu "belügen". Sie beschreibt es als "große Last". Sie habe gedacht, die "Heldin" spielen zu müssen, während sie das "Gefühl hatte, dass mein Körper mich verlässt."

Oftmals sei sie gestürzt und ihre Stimme habe versagt. Dion habe sich lange nicht die Zeit genommen, herauszufinden, was mit ihr los ist. Und das obwohl ihr Mann René Angéli 2016 an Kehlkopfkrebs verstarb.

Dion über das Singen: "Es ist, als würde mich jemand erwürgen"

2022 trat Céline Dion trotz starker Schmerzen noch einmal auf. Sie teilte der Welt mit, wie es ihr geht und sagte alle bevorstehenden Shows ab. Wenn sie singt, dann ist es für sie "als würd mich jemand erwürgen", erklärt Dion.