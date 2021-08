Charlène: Liebes-Show nach Krise

Zum ersten Mal nach sechs Monaten ist die Fürsten-Familie wieder vereint.

Freude. Nach immer lauter werdenden Trennungsgerüchten dürfte jetzt wieder Ruhe im monegassischen Palast einkehren. Der Grund dafür ist die Familien-Reunion von Fürst Albert und den Zwillingen Jacques und Gabriella mit Fürstin Charlène. „Ich freue mich so sehr, meine Familie wieder bei mir zu haben“, postete Charlène anlässlich des Besuchs von ihrem Mann und den Zwillingen.

Süß. Auf den Fotos kuscheln sich die Kids an ihre noch immer an einer Virusinfektion leidende Mama – Ehemann Albert steht schützend hinter ­seiner Familie. Ein Detail springt dem Betrachter aber sofort ins Auge – der ungewöhnliche Haarschnitt vor Gabriella, den sie selbst geschnitten hat. Wohl in Anlehnung an ihre Mama. „Tut mir leid, meine Bella, ich habe mein Bestmögliches gegeben, um es zu retten“, schrieb Charlène zu dem Familienfoto.