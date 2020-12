Clooneys schwierigste Ehe-Jahre

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches plaudert Amal Clooney Privates aus.

Dankbar. Die Präsentation ihres neuen Buches The Right to a Fair Trial in International Law fand zwar nur online statt, dafür erfreute Amal Clooney (42)die Journalisten und Zuschauer mit ganz privaten Einblicken in ihr Leben mit Ehemann George Clooney (59). „Ich weiß, dass die Entstehung des Buches für ihn endlos schien. Zumal ich mir immer so sicher war, dass dies nun die allerletzte Überarbeitung ist“, sagt sie. Das Buch sei an all seinen Drehorten entstanden. „Ich brauchte wirklich kein weiteres Beispiel dafür, wie großartig er ist, aber dieser Prozess lieferte eines.“ Sie wolle ihm für seine unglaubliche Geduld danken.

Zukunft. Um ihre Ehe nicht noch einmal auf die Probe zu stellen, verspricht sie ihm scherzhaft: „Ich werde das nie wieder tun!“ Clooney wird es ihr sicherlich danken.