Corona-Shitstorm für Sängerin Lana Del Rey

Sängerin Lana Del Rey schockte ihre Fans mit einer völlig sinnlosen Maske.

Es sollte ein schönes Zusammentreffen zwischen Fans und ihrem Idol, Sängerin Lana Del Rey (35) werden. Der Anlass war die Präsentation des ersten Gedichtbandes der Sängerin, "Violet Bent Backwards over the Grass". Doch stattdessen geriet die Veranstaltung zu einem Desaster.

Del Rey trug Fischnetz

Denn Lana tauchte mit einer völlig unschützenden Maske auf. Sie trug einen Mund-Nasen-Schutz in Fischnetzoptik! Das sorgte bei den Fans für mächtig Empörung. In L.A. sind die Schutzmaßnahmen wegen steigender Zahlen derzeit besonders streng. Außerhalb des eigenen Haushaltes müssen Nase und Mund immer mit einem Schutz bedeckt sein, so die Regelung.

Shitstorm im Netz

Vor Ort posierte Del Rey noch mit Fans, doch im Netz spielte es sich danach ordentlich ab, viele bezeichneten sie als unverantwortlich.