"Crazy-Town"-Sänger Shifty (†49): Polizei geht von Überdosis aus

Shifty Shellshock ist tot. Neben seiner Leiche fand man laut Medienberichten Drogenbesteck

Die Nachricht schockte alle Crazy-Town-Fans. Shifty Shellshock starb im Alter von nur 49 Jahren. Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu seinem Haus geschickt. Man fand ihn leblos auf dem Boden liegend. Weitere Infos zu seinem frühen Tod waren bisher nicht bekannt. Doch jetzt sickern immer mehr Informationen an die Presse durch. Laut "TMZ" soll man neben seiner Leiche Drogenbesteck und ein Feuerzeug gefunden haben.

Shifty war bereits mehr als 24 Stunden tot

Seit Jahren kämpfte der Musiker gegen seine Drogensucht an. Zuletzt (vor acht Wochen) schrieb er noch auf Instagram, dass er "nüchtern, am Leben und dankbar" sei. Die Polizei gehe von einer möglichen Überdosis aus. Fans nehmen traurig Abschied: "Es tut mir so leid" und "Ich hoffe, du hast endlich etwas Frieden gefunden", kommentieren seine Anhänger einen Beitrag der Band auf Instagram.