Michael Jackson: DIESE Summe bekommen seine Kinder - pro Monat!

Der King of Pop ist schon 15 Jahre tot.

Die Welt hielt den Atem an: Ein Notruf aus der Villa von Michael Jackson im edlen Wohnviertel Holmby Hills, gelegen zwischen Bel Air und Beverly Hills. Mit Krankenwagen ins Spital.

Todesumstände

Es war der 25. Juni 2009, in Deutschland später Abend, als die Celebrity-Website "TMZ" Alarm schlug. Wenig später dann der Schock: US-Medien meldeten unter Berufung auf Gerichtsmediziner in Los Angeles, dass der "King of Pop" gestorben ist. Um 23.26 Uhr (MESZ, 14.26 Uhr Ortszeit) wurde er offiziell für tot erklärt.

Plante Comeback

Jackson, einer der schillerndsten Stars überhaupt, starb nur wenige Tage vor einem geplanten Konzert-Comeback an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde 50 Jahre alt. Weltweit brach Trauer aus.

Vermögen an Kinde rund Mutter

Tochter Paris Jackson (26) erinnerte kürzlich am amerikanischen Vatertag (dritter Sonntag im Juni) an den Popstar. In einer Instagram-Story postete die Sängerin alte Familienfotos. Jackson hatte zwei Kinder mit Debbie Rowe (65): Tochter Paris und Sohn Prince Jackson (27). Sohn Bigi Jackson (22), früher als Blanket bekannt, wurde 2002 von einer Leihmutter ausgetragen. Seinen Kindern und seiner Mutter Katherine (94) hinterließ der Sänger ein Millionenvermögen.

Musik-Deal

Rund 80000 sollen jedes Monat an Jacksons Kinder gehen. Sein Nachlass wird von zwei Verwaltern betreut und ab dem 30. Lebensjahr der Kinder werden diese direkt an den Tantiemen mitverdienen. Sony Music hat im Februar 2024 50 Prozent der Songrechte für etwa 1,2 Milliarden Euro aus dem Nachlass gekauft...