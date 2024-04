"Definitiv nicht der Fall!" - Vivien Blotzki räumt mit diesem GNTM-Traum auf

Vivien Blotzki, die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2023, spricht über die Realität hinter dem Glamour der Modelwelt.

Die Modebranche gilt oft als glitzernde Welt voller Möglichkeiten und Glamour. Doch was passiert wirklich nach dem Gewinn einer Castingshow wie "Germany's Next Topmodel"? Vivien Blotzki, die Gewinnerin von 2023, gibt in einem Interview mit RTL einen Einblick in die Realität hinter den Kulissen.

Vivien Blotzki über die Realität hinter dem Glamour

Als Vivien Blotzki 2023 zur Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" gekürt wurde, schien ihr der Weg zu einer erfolgreichen Laufsteg-Karriere geebnet. Doch die Realität sah anders aus, wie die 23-Jährige jetzt verrät. Der Glaube, dass sich nach dem Sieg in einer Castingshow die Türen der großen Modehäuser von selbst öffnen würden, erwies sich als Trugschluss, erklärt Vivien Blotzki.

"Viele denken, dass man aus der Show rauskommt und sich die ganz großen Modehäuser auf einmal um dich reißen", sagte sie. "Das ist definitiv nicht der Fall!"

Trotz des prestigeträchtigen Titels und attraktiver Preise musste sie sich erst in der Modebranche zurechtfinden. Neben einem Preisgeld von 100.000 Euro erhielt Vivien ein Cover bei der deutschen "Harper's Bazaar" und wurde das Gesicht einer Kosmetikmarke. Dennoch war der Weg zum Erfolg steinig, wie sie im RTL-Interview betont.

Ein "Neuanfang"

Nach dem Sieg entschied sich Vivien Blotzki zunächst, ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau abzuschließen, um eine gewisse Sicherheit zu haben. "Ich wusste ja überhaupt nicht, ob danach eine Karriere auf mich wartet: Kann ich damit auch Geld verdienen?", fragte sich Vivien.

Doch ihr Herz schlägt für die Modelkarriere, und nun will sie richtig durchstarten. Mit einem Vertrag bei einer renommierten Modelagentur Anfang des Jahres hat Vivien einen wichtigen Schritt in Richtung ihrer Träume gemacht. Trotzdem kämpft sie gegen Vorurteile, insbesondere gegen die Kategorisierung als "Curvy Model".

Selbstbewusstsein und Ambitionen

Vivien Blotzki definiert sich nicht über Körpergröße oder Gewicht, sondern als Model mit eigenen Ambitionen und Talenten. Sie ist entschlossen, sich in der Branche zu behaupten und ihren Platz auf den Laufstegen zu erobern. Mit ihrem Werdegang möchte Vivien anderen jungen Menschen Mut machen, ihren Träumen zu folgen, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist. Sie ermutigt dazu, sich selbst treu zu bleiben und hart für die eigenen Ziele zu arbeiten.

Die Geschichte von Vivien Blotzki zeigt, dass der Weg zum Erfolg in der Modelbranche nicht immer einfach ist. Trotz des Sieges bei "Germany's Next Topmodel" musste sie sich erst in der Branche etablieren und mit Vorurteilen kämpfen. Doch mit Entschlossenheit und Selbstbewusstsein verfolgt sie weiterhin ihre Träume und ermutigt andere, es ihr gleichzutun.