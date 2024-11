Demi Moore (62) zeigt ihren Mega-Body im Bikini

Die Hollywood-Schauspielerin zeigt sich in einem Video im Bikini und lässt ihre Fans ausflippen.

Die 62-jährige Demi Moore sieht in dem Video-Clip aus, als sei sie gerade aus einem Jungbrunnen entstiegen. Sie postete die Aufnahmen anlässlich des Geburtstages ihrer Chihuahua-Hündin Pilaf, die sie fast überall hin mitnimmt. Darin sind viele Eindrücke aus dem Leben Moores mit dem Vierbeiner zu sehen. Außerdem gibt es eine Szene, in der die Schauspielerin mit ihrer Hündin im Meer planscht. Moore zeigt dabei ihren beeindruckenden Bikini-Body.

© Instagram/demimoore

© Instagram/demimoore

Die Szene lässt ihre Fans ausflippen. "So eine wunderschöne Frau. Die Definition von "Altern wie ein feiner Wein". So großartig", schwärmt eine Person. Eine andere fügt hinzu: "Was für eine tolle, hinreißende, wunderschöne Frau. Ich liebe dich, Demi."

Gesünderer Umgang mit Fitness und Ernährung

Heutzutage geht Moore mit den Themen Fitness und Ernährung viel gesünder um als früher. Sie verriet in ihren Memoiren "Inside Out" (2019), dass sie vor etwa 30 Jahren eine ungesunde "Besessenheit" von Sport hatte. So fuhr sie rund 96 Kilometer täglich mit dem Fahrrad. "Schon allein die Vorstellung, was ich meinem Körper angetan habe, ist so verrückt, so lächerlich", so Moore rückblickend.

Zwischenzeitlich legte sie sogar eine vierjährige Fitnesspause ein. Die Dreifach-Mama hält sich nun mit Work-outs in Form, wo der Spaß im Vordergrund steht, wie etwa mit einstudierten Tanzroutinen vor einem Spiegel zu Hause.