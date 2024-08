Deshalb wollte Kate eigentlich nie Prinzessin werden

Sie hat es derzeit wirklich nicht leicht. Jetzt wurde auch noch enthüllt, Kate wollte nie Prinzessin werden.

Aktuell muss sie eine Krebstherapie über sich ergehen lassen. Trotzdem kommt sie den Pflichten des Königshauses nach.

Neue Enthüllungen

Jetzt wurde enthüllt, Kate zweifelte an ihrer Rolle und wollte eigentlich nie Prinzessin werden. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) trägt Kate (42) den Titel Prinzessin von Wales,

Dianas Fußstapfen

Vor Kate trug Williams Mutter, die legendäre Diana, den Titel Prinzessin von Wales. Kate schreckte vor den großen Fußstapfen zurück, wie ein Experte enthüllte: "Als Catherine heiratete, war ihr bewusst, dass sie eines Tages in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Schwiegermutter treten musste. Aber die Aussicht, Fürstin von Wales zu werden, war wenig reizvoll", sagt Royal-Experte Robert Jobson in seinem neuen Buch "Catherine, the Princess of Wales".

Stress pur

Der Adels-Experte erklärt weiter: " "Kate empfand das ganze Gerede als stressig. Es ging sogar so weit, dass sie das Gefühl hatte, sie könnte Königin Camilla folgen, die sich dafür entschied, Herzogin von Cornwall zu werden, indem sie sich weigerte. "Sie wusste, dass sie unweigerlich mit Diana verglichen werden würde, deren früher Tod einen solchen Tsunami an Wut und Trauer ausgelöst hatte. Und sie hatte recht. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Frauen wurden bis ins Unendliche seziert und sogar im Königshaus diskutiert", so Jobson. Schlussendlich hat sich Kate anders entschieden und trägt den Titel mittlerweile.