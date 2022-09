DiCaprio macht Jagd auf Gigi Hadid

Medienberichten zu Folge soll Leonardo DiCaprio ein Auge auf Model Gigi Hadid geworfen haben

Die Trennung von Camila Morrone (25) ist nicht einmal vier Wochen her, schon soll Leonardo DiCaprio (47) ein Auge auf eine andere geworfen haben. Medienberichten zu Folge habe es ihm Gigi Hadid (27) angetan. Das Model und der Schauspieler sollen sich bereits näherkommen, obwohl es zuvor hieß, dass Gigi kein Interesse an dem Hollywood-Star habe. "Sie wurden des Öfteren mit einer Gruppe an Freunden gesichtet", sagt eine Quelle gegenüber dem "People" Magazin.

Model über 25

Alterstechnisch würde Gigi Hadid gar nicht in DiCaprios Beuteschema passen, denn der Schauspiel-Star soll nur Frauen unter 25 daten. Hadid ist aber bereits über die magische Altersgrenze geschritten. Die Quelle erklärt weiter: "Die beiden sind Freunde. Ich weiß nicht, ob daraus mehr werden kann, denn Gigi scheint keine romantischen Gefühle für Leo zu haben." Außerdem müsse Hadid erst einmal das Beziehungs-Aus mit Zayn Malik verarbeiten. Ein anderer Insider ist sich wiederum sicher: "Leo und Gigi haben im Sommer schon öfters miteinander geschmust." Die beiden werden wohl als einzige wissen, was Sache ist.