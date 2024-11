Die besten Kostüme von Heidi Klums Halloween-Party

Das deutsche Top-Model Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz haben sich für ihre jährliche New Yorker Kostümparty als E.T. aus Steven Spielbergs Film von 1982 verkleidet. Auch ihre Gäste kamen in extravaganten Verkleidungen.

Gestern Nacht hatte Model Heidi Klum wieder zu ihrer legendären Halloween-Party in New York geladen. Sie selbst und Tom Kaulitz präsentierten sich mit einem grandiosen E.T.-Kostüm.

© Instagram/heidiklum

Auch ihre Gäste präsentierten sich in teils spektakulären Kostümen:

Heidi Klums Tochter Leni erschien als sexy Alien auf der Halloween-Party © AP

Die Elevator Boys als Spice Girls © John Nacion/Getty Images ×

US-Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini und ihr Freund Chase Stokes als Sandy und Danny vom Musical Grease verkleidet. © Shutterstock

Die US-amerikanische Sängerin und Tänzerin Nicole Scherzinger trug ihr Norma-Desmond-Kostüm aus dem Broadway-Stück "Sunset Boulevard". © Getty Images

TV-Star und Autorin Bethenny Frankel war als Wonder Woman verkleidet. © AP

Die US-amerikanische Influencerin Charli D’Amelio erschien in einer vom Film "Black Swan" inspirierten Verkleidung. © AP

US-Musiker Questlove trat als Mad Hatter von Alice im Wunderland verkleidet auf. © AP

Ice-T und seine Frau Coco Austin traten als Clowns eines Horror-Films auf. © Shutterstock

Artistin Sofie Dossi und Schauspieler Zach Justice traten in einem Partner-Kostüm auf. © Getty Images

Violet Chachki und Gottmik als SpongeBob und Thaddäus Q. Tentakel. © Noam Galai/Getty Images ×

Heidi Klum hat ihrem Spitznamen als "Königin von Halloween" alle Ehre gemacht - und ist bei ihrer berühmten jährlichen Party in New York als der Außerirdische E.T. ins Rampenlicht getreten. Dazu bedeckte faltige, gräuliche Haut den gesamten Kostüm-Körper der 51-Jährigen - durch die Falten am Hals waren Klums Augen und Mund zu sehen.

Klum trug eine Windel

Heidi und Tom bereiteten sich den ganzen Tag für den Auftritt am Abend vor. "Ich habe vor drei, vier Stunden aufgehört, etwas zu essen, damit ich nicht auf die Toilette muss", sagte Heidi Klum. Denn aus dem Kostüm dürfte sie nicht so schnell herausschlüpfen können. Deshalb trug sie eine Windel für Erwachsene. "Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken", so Klum.