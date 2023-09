Die Fashion-Stars von Venedig

Eine Handvoll Stars und viele Sternchen auf dem Red Carpet

Die 80. Filmfestspiele sind gestartet. Wenngleich es heuer aufgrund des Schauspieler- und Autoren-Streiks in Hollywood eher ein Red Carpet der Namenlosen ist, kann sich das Spektakel in Venedig durchaus sehen lassen. Eine Handvoll Stars flaniert ohnedies am Lido. George und Amal Clooney lassen sich keine Premiere entgehen und auch Rita Ora bietet den Paparazzi täglich ein perfektes Motiv.

Schaulaufen in Traumroben



Jagger-Tochter Georgia May glänzte im Transparent-Kleid, Model Olga Kurylenko posierte mit hohem Beinschlitz und Patrick Dempseys Gattin Jillian Fink kombinierte ihre elegante Abendrobe mit lässiger Lederjacke. Die Styles auf dem roten Teppich sind auch heuer vielfältig.