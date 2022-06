Die Stones sagen nächstes Konzert ab!

Am Montag musste die Rolling Stones ihr Konzert im Amsterdam absagen. Mick Jagger hat Corona. Jetzt fällt auch die für Freitag geplante Show in Bern aus. Das Wien-Konzert am 15. Juli soll aber wie geplant stattfinden.

„Nach dem positiven COVID-Test von Mick Jagger sind die Rolling Stones gezwungen nun auch ihr für 17. Juni in Bern geplantes Konzert abzusagen. Die Rolling Stones sind darüber sehr traurig, aber die Sicherheit des Publikums, der Musiker und der Crew hat Priorität“ Auf Twitter verkünden die Rolling Stones ihre nächste Konzert-Absage. Bereits am Montag fiel ja der Auftritt in Amsterdam kurzfristig aus, weil sich Jagger beim Soundcheck nicht gut fühlte und dann einen positiven Corona-Test erhielt. (ÖSTERREICH berichtete). Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Rolling Stones (@therollingstones)

Aktuell wollen die Stones am 21. Juni in Mailand wieder loslegen. Auch das Wien-Konzert am 15. Juli im Happel-Stadion soll wie geplant über die Bühne gehen.