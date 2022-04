Ed Sheeran liefert Benefiz-Hit für die Ukraine

Am Samstag startet Ed Sheeran in Dublin seine Rekord-Tournee. Als Warm-Up gibt's den neuen Hit ''2Step'' als Benefiz für die Ukraine Mit eine Video aus Kiev.

Ed Sheeran liefert seinen 2021er Hit „2Step“ jetzt in Neuauflage mit US-Rapper Lil Baby und auch gleich als Benefiz für die Ukraine. Aus gutem Grund. Noch vor Kriegs-Beginn stand Sheeran dafür in Kiew vor der Kamera. „Das Video wurde letztes Jahr in Kiev gedreht. Obwohl ich zum ersten Mal dort war, verliebte ich mich schnell die Menschen und den Ort. Es gab keine Anzeichen für das Grauen, das über die Ukraine kommen sollte, und mein Herz geht an alle dort“

Rekord-Tour. Der Benefiz-Song von dem Sheeran alle Einnahmen an die Ukraine-Hilfe abliefern will ist auch gleich der Vorbote zu seiner Rekord-Tour. Nach eine Dutzend Warm-Up Konzerten folgt morgen (23. April) die Premiere der brandneuen Show "Mathematics" in Dublin. Am 1. Und 2. September bringt er das Hitfeuerwerk dann auch ins Happel-Stadion . Für 140.000 Fans. Neuer Wien-Rekord!