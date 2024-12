Ed Sheeran zeigt Darts-Fans den Mittelfinger

Ganz England ist im Darts-Fieber. Im legendären Ally Pally findet wie jedes Jahr rund um Weihnachten die Darts-WM statt. Die einzigartige Stimmung wollte sich dieses Jahr auch Superstar Ed Sheeran nicht entgehen lassen.

Als die Fans den Sänger im VIP-Bereich erblickten, forderten sie Sheeran wiederholt und lautstark auf, sein Bier zu exen. Der 33-Jährige griff schließlich auch zu seinem Getränk, trank daraus und zeigte gleichzeitig den Fans den Mittelfinger. Danach hatte der Sänger ein breites Grinsen im Gesicht.

Sheeran gilt als großer Sport-Fan, der vor allem immer wieder in Fußball-Stadien gesichtet wird. Bei seinem Heimatverein Ipswich Town tritt der Engländer sogar als Sponsor auf. Dass die „Tractor Boys“ aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Premier League liegen, brachte Sheeran im Ally Pally aber auch Spott ein.

Ed Sheeran treated to a rendition of “Ipswich get battered - everywhere they go” at the Ally Pally while watching the darts pic.twitter.com/KkLnemzQby