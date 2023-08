Elton John musste nach Sturz für eine Nacht ins Spital!

Bange Stunden für Pop-Gigant Elton John. Sonntag stürzte er in seiner Villa in Nizza. Musste daraufhin sogar die Nacht im Spital verbringen.

Am 8. Juli gab Elton John in Stockholm sein allerletztes Konzert – jetzt sorgt der Pop-Gigant abseits der Bühne für Schlagzeilen: Am Sonntag kam er in seiner Villa in Nizza zu Sturz. Und musste deshalb sogar in das Princess Grace Hospital in Monaco eingeliefert werden: eine Nacht in der orthopädischen Abteilung. Dort wurde er wegen wegen leichter Verletzungen behandelt. "Er hatte einen Gehirn-Scan und einen Lenden-Scan, bei dem keine Frakturen festgestellt wurden."

Bei guter Gesundheit. Mittlerweile ist der „Rocket Man“ jedoch wieder daheim. Montag früh konnte er zum Glück wieder aus dem Spital entlassen werden. „Nach den Kontrolluntersuchungen wurde er heute Morgen sofort entlassen und ist jetzt wieder zu Hause und bei guter Gesundheit," bestätigt sein Sprecher den Unfall.