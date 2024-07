Erbschaftsstreit zerstört Familie: Bergsteiger-Legende enttäuscht von seinen Kindern

Reinhold Messner, die Bergsteigerlegende, ist tief enttäuscht von seinen Kindern. Der 79-Jährige ist in einen erbitterten Streit um sein Erbe verwickelt.

In einem Interview mit der „Apotheken Umschau“ bezeichnete Messner die vorzeitige Erbschaftsübergabe an seine Kinder – Layla (43), Magdalena (36), Simon (34) und Anna Juditha (23) – als „einen meiner größten Fehler“. Er erklärte, dass die Kinder den Wert seiner Großzügigkeit nicht zu schätzen wüssten und das Erbe als selbstverständlich ansähen.

Messners Vermögen wird von Experten auf 30 bis 37 Millionen Euro geschätzt. Den Großteil seines Reichtums erlangte er nach seiner Everest-Besteigung im Jahr 1978. Zu seinem Besitz gehört auch Schloss Juval in Südtirol, das er 1983 für umgerechnet rund 30.600 Euro kaufte und restaurierte. Heute ist das Schloss mehrere Millionen Euro wert und beherbergt das „Messner Mountain Museum“. Seit 2017 ist seine Tochter Magdalena Verwalterin und Mehrheitsgesellschafterin des Anwesens.

Familiäre Beziehung zerbrochen

Messner bedauert, dass trotz seines Erbes die familiären Beziehungen zerbrochen sind. Er stellt fest: „Ich habe nichts von meinen Eltern geerbt und bin glücklich darüber, weil wir eine große, respektvolle Familie waren. Jetzt, wo ich mein Erbe verteilt habe, gibt es nur noch Streit darüber, wer wie viel bekommen hat.“

Medienberichten zufolge widerspricht sein Sohn dem und betont, dass er das Erbe, insbesondere zwei Bergbauernhöfe im Vinschgau, sehr schätze. Er sieht die Ursachen für den Familienbruch woanders.

Enttäuscht von "Gleichgültigkeit"

Messner, der sich beim Filmfestival in Mestia (Georgien) äußerte, bezeichnete die Aussagen seines Sohnes als „unwahr“ und ist besonders enttäuscht von der „Gleichgültigkeit“ seiner Kinder. Er hat bereits versucht, das Problem durch Gespräche zu lösen, jedoch ohne Erfolg.

Würde er die Möglichkeit haben, die Zeit zurückzudrehen, würde er sein Erbe anders regeln – nämlich erst nach seinem Tod. Seine wichtigste Stütze in dieser schweren Zeit ist seine dritte Ehefrau Diane (44), mit der er seit 2021 verheiratet ist. „Gemeinsam sind wir am stärksten“, erklärt Messner. „Sie ist die Einzige, die mein geistiges Erbe in die Zukunft tragen kann.“