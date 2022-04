× Erkennen Sie diesen Hollywood-Star?

Die Schauspiel-Ikone der 80er zeigt sich zu ihrem 62. Geburtstag erfrischend natürlich auf Instagram und ihre Fans sind begeistert.

Man muss schon zweimal hinschauen, um zu erkennen um welchen Star es sich handelt. "Das bin ich, filterfrei, so wie ich bin", heißt es neben dem Selfie. Zu sehen ist eine der wohl bekanntesten Schauspielerinnen der 80er-Jahre, die mit nur einem Film von einem Tag auf den anderen berühmt wurde: Jennifer Grey. Als "Baby Houseman" wurde die heute 62-Jährige an der Seite von Patrick Swayze (†57) mit dem Film "Dirty Dancing" vor mittlerweile knapp 35 Jahren zum Weltstar.

Fans sind begeistert von positiver Botschaft

"Ich habe gerade meinen Geburtstag gefeiert und natürlich dachte ich dabei viel über mein Alter und meine Vorstellung vom Älterwerden nach", gesteht die 62-Jährige auf Instagram. Sie sei "nicht immer nett" zu sich selbst gewesen und "lahmen Idealen" hinterhergelaufen. "Trotz meines inbrünstigen Glaubens an all das, was ich inzwischen über das Wichtigste gelernt habe, hat mein zeitliches Alter einige alte Vorstellungen über meinen schwindenden Wert wieder hochgebracht." Ein Podcast habe Jennifer geholfen, sich aus dem Geburtstags-Tief zu befreien.

Karriereende nach Schönheits-OP

Die 64-jährige Actress konnte nicht immer zu ihrem Aussehen stehen. Sie war sogar so unzufrieden mit ihrem Gesicht, dass sie sich kurz nach ihrem Erfolg mit "Dirty Dancing" einer Nasen-OP unterzog – ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Denn seitdem blieben große Filmrollen aus. Der Wiedererkennungswert ihres Gesichts war von jetzt auf gleich verloren und somit auch unattraktiv für die großen Hollywood-Agenten. Gerade ihre vorher unperfekte, leicht schiefe Nase hatte Jennifer diese freche und einzigartige Präsenz gegeben, die für immer verloren war. 2010 gestand sie im Interview mit dem Online-Portal "The Frisky" selbstironisch: „Ich bin als Berühmtheit in den Operationssaal gegangen – und als Unbekannte herausgekommen."

1987 wurde sie mit "Dirty Dancing" zum Weltstar.

"Du bist ein wunderschöner Mensch"

Ihre Offenheit und Natürlichkeit scheint bei ihren Fans jedenfalls gut anzukommen. "Du bist ein wunderschöner Mensch!" und "Du hast keine Filter nötig, haben wir alle nicht", zeigen sich ihre Follower begeistert. Auch Jennifers Kolleginnen Melanie Griffith (64) und Jamie Lee Curtis (63) scheinen von Jennifers positiver Botschaft begeistert zu sein und schenken ihr ein "Like".