Erste Bilder: So heiß wird die neue "Bridgerton"-Staffel

In der vierten Staffel dreht sich alles um das Liebesleben von Benedict Bridgerton

Die dritte Staffel war spektakulär und voller Liebes-Überraschungen. Am Ende heiratete Penelope Featherington ihren Traumprinzen Colin Bridgerton. Die beiden werden in Staffel vier wieder etwas in den Hintergrund rücken und Platz machen für Benedict Bridgertons große Liebes-Show. Der zweitälteste Bridgerton-Bruder amüsierte bisher eher mit sexuellen Abenteuern die Zuschauer. Jetzt soll er endlich auch die Richtige finden.

Gibt es diesmal kein Happy End?

Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und Netflix gibt auf Instagram erste Einblicke. Die Bilder zeigen die neue Hauptprotagonistin Yerin Ha (Sophie Baek) und Schauspieler Luke Thompson (Benedict Bridgertin). Einen ersten Teaser gibt es ebenso: Die beiden treffen auf einem Maskenball erstmals aufeinander und um Benedict ist es sofort geschehen. Gibt es auch dieses Mal ein Happy End für den Bridgerton-Spross?

Neue Charaktere

Neben Yerin Ha wird es noch weitere neue Figuren in der vierten Staffel geben. Die schottische Schauspielerin Katie Leung übernimmt die Rolle der Araminata Gun, die zwei Töchter an den Mann bringen möchte. Michelle Mao spielt dabei Rosamund Li und Isabella Wei soll in die Rolle der Psy Li schlüpfen. Eine der Töchter soll ebenfalls hinter Benedict her sein.