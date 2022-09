Frauen dominierten das große Finale in Venedig

Am Samstag ging das Hollywood-Schaulaufen am Lido glanzvoll zu Ende.

Frauen-Power. US-Filmemacherin Laura Poitras sorgte bereits mit ihrer Doku über Whistleblower Edward Snowden (Citizenfour) für Furore. Für ihr neues Werk All the Beauty and the Bloodshed hat sie mit dem einzigen Dokumentarfilm im Wettbewerb von Venedig den Goldenen Löwen gewonnen.

Style-Check. Am Red Carpet strahlten beim Finale am Samstag neben Preisträgerin Cate Blanchett (Beste Schauspielerin) auch Julianne Moore sowie Jessica Brown-Findlay, Taylor Russell, Katie Davison und zahlreiche weitere starke Frauen, die Venedig rockten.