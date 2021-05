"Friends"- Reunion: Matthew Perry besoffen beim Interview?

Fans sind besorgt um Matthew Perry.

In einem Interview mit dem Magazin "People" wirkt der Schauspieler abwesend, reden tut er kaum etwas und wenn er mal den Mund aufmacht, kann man die Fahne fast durch den Bildschirm riechen: "Ugh, mir ist nach weinen zumute, wenn ich Matthew Perry so sehe... Er ist noch nicht mal so alt, aber die Drogen haben ihm wirklich zugesetzt", lautet ein Kommentar unter dem Youtube-Video.

Alkoholprobleme

Schon in der Vergangenheit litt Matthew Perry an Alkohol- und Medikamentensucht. Immer wieder hatte er mit Rückfällen und starken Gewichtsschwankungen zu kämpfen und war auch einmal für 28 Tage in einer Entzugsklinik. 2015 gab er zu, dass er während der Friends-Zeit regelmäßig getrunken hatte: Bis zu zwei Flaschen Vodka und 30 Schmerztabletten!

Friends-Reunion

17 Jahre nach dem Ende der US-Kultserie "Friends" kommt es Ende Mai zu einem Wiedersehen mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry. In Österreich, Deutschland und der Schweiz ist "Friends: The Reunion" ab 27. Mai auf Sky zu sehen.