Pärchen veröffentlichte Babybauch-Fotos auf Instagram.

Brasiliens Fußballstar Neymar (31) und Bruna Biancardi (29) haben mit einem Instagram-Post die Schwangerschaft des Models bekannt gegeben.

Glücklich

"Wir haben von deinem Leben geträumt, deine Ankunft geplant und zu wissen, dass du hier bist, um unsere Liebe zu vervollständigen, macht unsere Tage so viel glücklicher", hieß es in einem gemeinsamen Post in dem sozialen Netzwerk am Dienstag, 19.4.

Bauchfotos

Dazu veröffentlichten die beiden mehrere Fotos, auf denen Neymar den Bauch von Biancardi berührt oder küsst. "Du wirst in eine wunderbare Familie kommen, mit einem Bruder, Großeltern, Tanten und Onkeln, die dich bereits sehr lieben", hieß es in dem Post weiter. Der brasilianische Nationalspieler Neymar von Paris Saint-Germain hat bereits einen Sohn aus einer anderen Beziehung.