× Großer Schock für Kevin Spacey

Der umstrittene Schauspieler Kevin Spacey wurde am Montag mit Verdacht auf Herzinfarkt in eine Klinik in Usbekistan eingeliefert.

Der zweifache Oscar-Preisträger und zuletzt wegen schwerer sexueller Übergriffe im Rampenlicht stehende Hollywood-Star Kevin Spacey besucht zur Zeit das Film-Festival von Usbekistan. Montag nachmittag klagte der Schauspieler über ein Taubheitsgefühl im linken arm, woraufhin Spacey mit der Rettung und Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurde und er sich einer MRT-Untersuchung unterzog.

"Kevin Spacey wurde wegen gesundheitlicher Bedenken in ein medizinisches Zentrum gebracht“, so ein Sprecher des Stars. "Er wurde von Ärzten und Personal professionell unterrsucht und es wurde festgestellt, dass er keine Herzprobleme hatte", kam kurz darauf die Entwarnung.

Zurück auf der Bühne

© Netflix

Noch am gleichen Abend stand Spacey bestens gelaunt bereits wieder auf der Bühne des Festivals, wo er bei der Abschlusszeremonie eine Rede hielt. Ganz so kalt dürfte ihn der Vorfall allerdings nicht gelassen haben. "Es hat mich wirklich dazu gebracht, mir einen Moment Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, wie zerbrechlich das Leben ist. Für uns alle.", meinte er in seiner Rede.

Hollywood-Comeback

© AFP ×

Nachdem Spacey im Juli von den Vorwürfen der sexuellen Übergriffe freigesprochen wurde, denkt er bereits an ein Comeback in Hollywood. Das dürfte sich für ihn aber nicht ganz so leicht gestalten, denn laut Insidern ist er in der Branche immer noch nicht willkommen. Der Schriftsteller Geoffrey Mark, ein enger Freund von Spacey, sieht dennoch Hoffnung. "Wir werden eine ganz neue kreative Seite von ihm zum Vorschein kommen sehen. Die meisten Leute werden sagen: 'Wow, das wusste ich nicht.' Es kommt noch viel mehr, gute Sachen, und ich bin begeistert, das zu sehen.“