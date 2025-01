Der Bestseller von Schriftstellerin Margaret Atwood zeigt in der Serienverfilmung Frauen in ähnlichen Kostümen

Melania Trump erregte mit ihrem Hut bei der Angelobung ihres Mannes ordentlich Aufsehen.

Diktatorinnen-Look

Aber nicht sie allein stand in der Kritik: Auch Ivanka Trump wurde Opfer von Spott in den sozialen Medien, da einige Kommentatoren ihren waldgrünen Dior-Rockanzug mit den Outfits der Ehefrauen der unterdrückerischen Machthaber in der dystopischen Fernsehserie The Handmaid's Tale verglichen.

In dem Buch von Margaret Atwood, das auch als Serie verfilmt wurde, dreht sich alles um eine Gesellschaft nach einer Naturkatastrophe, die viele Teile der Bevölkerung unfruchtbar zurückließ. Sogenannte Mägde sollen fürs Kinderkriegen zuständig sein; sie leben als Sklavinnen bei einer Familie, müssen den Männern an fruchtbaren Tagen - im Beisein der Ehefrauen - zur Verfügung stehen.

Zweiter Shitstorm

Die älteste Tochter des Präsidenten, 43, hatte sich bereits zuvor Ärger zugezogen - dieses Mal vor allem über den Modedesigner Oscar de la Renta -, nachdem sie bei den Feierlichkeiten vor der Amtseinführung am Wochenende mehrere Outfits von de la Renta getragen hatte.

Wütende Trump-Gegner riefen zu einem „Boykott“ der Kleidung des Designers auf (Usha Vance, die Frau des neuen Vizepräsidenten, trug bei der Amtseinführung ein blassrosa de la Renta-Outfit).