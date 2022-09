Hailey packt über Justin Bieber und Selena Gomez aus

In der neuen Folge des Podcasts "Call Me Daddy" packt Justin Biebers Frau, Hailey, über seine Ex Selena Gomez aus.

Einige verbitterte Fans der Selena-Justin ("Jelena") Romanze werfen Hailey Bieber, der Frau des Popstars, vor, sie habe ihren Schatz von Selena "geklaut" - manche mutmaßen sogar, er habe sie betrogen. Zu den Vorwürfen meint die jetzige Frau des Sängers, dass er zum Zeitpunkt, als sie etwas anfingen, "Solo" gewesen sein soll. Sie sei nicht der Typ Mensch, der mit den Beziehungen von anderen spielt. Doch nur wenige Monate bevor das Pärchen ihre Verlobung bekannt gab, unternahm der Pop-Sänger immer noch etwas mit seiner Ex Selena. Nur die Eheleute wüssten, wie das zeitlich genau abgelaufen ist, die Fans würden nicht wissen, was im Hintergrund alles passiert sei, meint die Model-Frau von Justin. Hass-Kommentare bedrückten Hailey Gerade am Anfang dürften die Hass-Kommentare der "Jelena"-Fans Hailey ziemlich nahe gegangen sein, so sprach sie auch mit ihrem Psychiater darüber und hat mittlerweile eine Resilienz dagegen aufgebaut. Seitens Selena erwartet sie zwar keine Unterstützung, aber zumindest einen respektvollen Umgang.