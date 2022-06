Heard ätzt nach Prozess gegen Johnny

Auch nach dem Urteil kommen die beiden Kontrahenten nicht zur Ruhe.

Statements. Es war ein Dankeschön an seine Fans, das Johnny Depp auf TikTok postete. „Wir haben zusammen das Richtige getan, weil es euch wichtig war. Und jetzt werden wir alle gemeinsam vorankommen“, so seine Worte. Ex-Frau Amber Heard fand diese allerdings fehl am Platz und konterte prompt über einen Sprecher mit einer Retourkutsche. „Während Johnny Depp sagt, er ‚bewege sich vorwärts‘, bewegen sich die Rechte der Frauen rückwärts. Die Botschaft des Urteils an die Opfer häuslicher Gewalt lautet: Habt Angst, aufzustehen und eure Meinung zu sagen“, so Heards Statement.

Zahlungen. Zuvor war Heard zu einer Strafzahlung an Depp von 10,35 Millionen Dollar wegen Verleumdung verurteilt worden. Depp widerum muss Heard zwei Millionen Dollar zahlen.

Neben Depp profitierte am meisten auch seine Anwältin Camilla Vasquez vom Sieg – sie wurde nach dem Prozess zur Partnerin in ihrer Anwaltskanzlei ernannt.