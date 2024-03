Heißer Flirt zwischen Penélope Cruz und Brad Pitt

Die beiden Stars sind gerade im aktuellen Chanel-Spot zu sehen - dieser ist vor der Pariser Fashion Week gezeigt worden.

Immer wieder bedienen sich Luxus-Marken bei großen Hollywoodstars - dieses Mal hat sich Chanel für Penélope Cruz und Brad Pitt entschieden.

Der Werbespot ist angelehnt an den Film aus dem Jahr 1966 „Ein Mann und eine Frau“ aus dem Jahr". Im Spot spielen die beiden ein Pärchen, das am Weg zu einem romantischen Dinner ist. Ganz am Schluss fragt das Liebespaar noch nach einem freien Zimmer - anscheinen wollen Cruz und Pitt eine Nacht gemeinsam verbringen.

Leider hat dieser Werbespot jedoch nichts mit der Realität zu tun - die beiden Hollywoodstars sind schon seit längerer Zeit mit ihren Partner glücklich in einer Beziehung. Penelope Cruz ist schon seit 2010 mit dem Schauspieler Javier Bardem in einer Beziehung und Pitt ist gerade frisch verliebt in die Designerin für Schmuck, Ines de Ramon.