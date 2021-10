Helene im Rausch der Gefühle. Nach Hit-CD wollte sie auch im TV privat werden.

Liebesglück. Auf diesen Schultern ist sie glücklich. Helene Fischer (37) zeigte gestern bei ihrer großen TV-Doku Im Rausch der Sinne das ganze Glück mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel (36), der sie ja bald zu Mutter macht und davor wohl auch zum Traualtar führt. Von ihm lässt sie sich auf den Schultern durch den Regen tragen. Freudiges Lächeln trotz mieser Witterung. Dananch zeigte sie sogar eine kurze Kuss-Szene. Pure Romantik und das erste öffentliche Lippen-Bekenntnis zu ihrem Partner.

Liebe. Seit 2018 sind die beiden ein Paar. Während der Farbenspiel-Tour, wo er sie schon als Akrobat bei waghalsigen Stunts auf Händen trug, haben sie sich verliebt. Deshalb trennte sie sich nach zehn Jahre Beziehung von Florian Silbereisen.

"Ich verliebe mich jeden Tag neu" – CD voll Herz

Das neue Liebesglück und auch die Trennung hat Helene Fischer jetzt auch vertont. Mit Volle Kraft voraus sagt sie Silbereisen dank. Mit Alles von mir freut sie sich auf die Zukunft mit Seitel („Ich verliebe mich jeden Tag neu“) und mit dem Romantik-Hit Hand in Hand liefert sie ein „persönliches Tagebuch“ ihres Herzens. „Das ist die Entstehungs¬geschichte meiner jetzigen Liebe und auch der Abschluss der Vergangenheit. Über meine innerliche Verzweiflung bis zum Wissen es ist genau richtig so,“ sinniert sie.

Babybauch. Helene soll bereits im siebenten Monat sein. Der ersten Blick auf ihren Babybauch gibt es nun erst am 6. November im TV. Da ist Helene in Nürnberg Stargast bei Wetten dass ..?. Bei bei der Spielshow Klein gegen Groß trat sie gestern nämlich doch nicht auf. Ihr Auftritt wird nun erst am 20. 11. gesendet.