Hitlergruß-Urteil gegen Schlager-Star

Für sie ist es ein ganz gefährlicher Prozess. Dieser Schlager-Star steht jetzt vor seinem Hitlergruß-Urteil.

Melanie Müller (36), Ballermann-Star und Ex-Dschungelcamp-Sternchen, steht in Leipzig vor Gericht. Auf sie wartet jetzt das Hitlergruß-Urteil.

Müller kommt nach Leipzig

Die Überraschung in Leipzig: Müller tauchte unerwarteterweise selbst auf. Um 9.24 Uhr erschien sie vor Gericht. Zu den ersten beiden Terminen hat sie sich jeweils krank gemeldet.

Im Gericht

Am Freitag saß Müller im Gerichtssaal und spielte mit ihrem Handy, bevor der Richter erschien. Um 9.30 Uhr wurde noch eine Zeugin angehört. Die Frau verließ nach wenigen Minuten den Saal. Sie will sich an nichts erinnern können.

Für Müller wird es eng

Darum geht es in Leipzig: Müller ist wegen des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ angeklagt. Bei einem Auftritt im September 2022 auf einer Party der Hooligan-Truppe „Rowdys Eastside“ in Leipzig brüllten Neonazis „Sieg Heil!“. Sie streckten den rechten Arm in die Höhe. Von den Szenen ist ein Video aufgetaucht. Melanie Müller behauptet, den Auftritt „sofort“ abgebrochen zu haben und distanzierte sich von dem Vorfall. Ein neues Video soll allerdings zeigen, wie die Sängerin sehr wohl auf der Bühne blieb und offenbar wohl mehrfach selbst den Hitlergruß zeigte. Das Urteil gegen Müller soll noch im Laufe des Tages fallen.