Holly Madison packt über die erste Nacht mit Playboy-Chef Hugh Hefner aus: 'Es war traumatisierend'.

In einem Podcast hat Ex-Playmate Holly Madison nun über ihre erste Nacht mit "Playboy"-Chef Hugh Hefner berichtet.

Die Blondine war von 2001 bis 2008 mit Hefner liiert. Das, was sich dann zuer ersten gemeinsamen Nacht entspann, war für Madison eher als erstes Date gedacht. Sie kam nach einem Abend in einem Club in die Playboy-Mansion um noch mehr Zeit mit Hugh zu verbringen: "Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet an diesem Abend Sex mit ihm zu haben, ich dachte, es wäre eher ein erstes Date, wenn schon nicht ein ganz traditionelles erstes Date." Madison dachte, dass sie es langsam angehen würden, einander vielleicht auf ein zweites oder drittes Date treffen.

Madison über Hefner-Sex: 'Sie legten ihn auf mich drauf'

Doch es kam zum Sex und der war traumatisierend für Holly, denn sie waren beim Akt nicht alleine: "Er wurde buchstäblich auf mich draufgestoßen. Danach war ich einfach nur entsetzt und beschämt und es hat emotional viel mehr Spuren hinterlassen, als ich gedacht habe.

Alle wußten Bescheid

Dabei habe sie Hefner immer bewundert und fand ihn sehr smart, doch der Umstand, dass alle in der Playboy-Mansion über ihr Sexleben Bescheid wussten, das war für sie ein Horror. Schließlich zog sie in die Villa ein, denn dafür sei sie bei dem Treffen dabei gewesen.

