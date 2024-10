Hollywood-Star Al Pacino: "Ich dachte, ich wäre gestorben"

Al Pacino hat im Laufe seines Lebens viel erlebt – darunter auch eine Begegnung mit dem Tod

Während er mit dem "People"-Magazin über seine bevorstehenden Memoiren spricht, erinnert sich der 84-jährige Sonny Boy Al Pacino daran, dass er während der Pandemie, worüber er in dem Buch schreibt, technisch gesehen an einer Erkrankung an COVID-19 gestorben ist.

Der "Scarface"-Star gab bekannt, dass er während seines gesundheitlichen Notfalls – der eintrat, bevor es einen Impfstoff gab – „keinen Puls hatte“. Er sagte: „Ich dachte, ich wäre gestorben.“

„Alle dachten, ich sei tot. Wie konnte ich tot sein? Wenn ich tot war, wurde ich ohnmächtig“, fährt er fort. „Und als ich die Augen öffnete, standen sechs Sanitäter in meinem Wohnzimmer. Vor der Tür stand ein Krankenwagen und zwei meiner Ärzte in diesen Raumanzügen [wie] auf dem Mars. Ich sah mich um und dachte: ‚Was ist mit mir passiert?‘“

Der Star aus „Der Pate“ sagt, dass sein „großartiger Assistent Michael Quinn“ sofort die Sanitäter rief, als er bemerkte, dass etwas nicht stimmte. „Er rief die Leute herbei, weil die Krankenschwester, die sich um mich kümmerte, sagte: ‚Ich fühle bei diesem Kerl keinen Puls‘“, erinnert sich Pacino.

Auf die Frage, ob sein Gesundheitsschreck seinen heutigen Lebensstil verändert habe, antwortet Pacino trotz dieser erschütternden Erfahrung: „Überhaupt nicht.“

Pacinos Biografie „Sonny Boy“ ist ab dem 15. Oktober im Buchhandel erhältlich.