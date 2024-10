Hollywood-Star Liam Neeson ist "total verliebt" in Pamela Anderson

Liam Neeson hat in einem überschwänglichen Interviewverraten, dass er "total verliebt“ in seine "Die nackte Kanone“-Co-Darstellerin Pamela Anderson ist.

Der 72-jährige Star aus „96 Hours“, der vor Kurzem seinen Rückzug aus dem Actionfilmgeschäft bekannt gab, spielt in dem bevorstehenden Reboot des Kult-Films "Die nackte Kanone" neben der 57-jährigen Baywatch-Ikone und erzählte ausführlich, wie sich die beiden während der Dreharbeiten verstanden haben.

Liam Neeson © Getty ×

Gegenüber dem "People"-Magazin sagte er: "Zunächst einmal bin ich total in Pamela verliebt. Es ist einfach großartig, mit ihr zu arbeiten. Ich kann ihr gar nicht genug Komplimente machen, um ehrlich zu sein. Sie hat kein großes Ego. Sie kommt einfach, um ihre Arbeit zu machen. Sie ist lustig und es ist so einfach, mit ihr zu arbeiten. Sie wird in dem Film großartig sein.“

Pamela Anderson © Getty ×

Anderson antwortete in gleicher Weise und nannte den "bescheidenen“ Neeson den "perfekten Gentleman“. Er bringt das Beste in einem zum Vorschein - mit Respekt, Freundlichkeit und viel Erfahrung. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten. "Er hat sich aufrichtig um mich gekümmert – hat mich in seinen Mantel gehüllt, wenn mir kalt war.“ Und sie fügte hinzu, sie habe ihm Brot und Kekse gebacken und sie ihm in seinem Ankleidezimmer hinterlassen."

Die Neuverfilmung von "Die nackte Kanone“ mit Neeson in der Rolle des inkompetenten Polizisten Frank Drebin soll am 15. Juli 2025 in die Kinos kommen.