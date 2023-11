Jennifer Aniston und David Schwimmer gedenken Matthew Perry

Nachdem Courtney Cox und Matt LeBlanc von ihrem "Friends"-Kollegen Abschied nahmen, folgten jetzt zwei weitere Stars der Kult-Sitcom.

Der tragische Tod von "Friends"-Star Matthew Perry am 28. Oktober hinterließ nicht nur bei Fans tiefe Narben. Auch seine Co-Stars trauern um den sympathischen Schauspieler. Schon am Dienstag bekundeten "Monica" Courtney Cox und "Joey" Matt LeBlanc ihre Bestürztheit über das Ableben ihres Freundes.

Jetzt postete auch "Rachel" Jennifer Aniston rührende Worte für "Chandler Bing". "Oh boy, das tut weh... Mich von Matty verabschieden zu müssen war eine verrückte Welle von Emotionen, die ich noch nie vorher erlebt habe. Wir alle erleben Verluste in unserem Leben. Verlust von Liebe oder Verlust von Leben. Wenn wir in tiefer Trauer sind, erlaubt uns das Momente von Freude und Dankbarkeit für jemanden zu empfinden, den man zutiefst geliebt hat. Und wir haben ihn geliebt. Er war Teil unserer DNA", postete Aniston auf ihrem Instagram-Profil. Das Posting beschließt sie mit den Worten "Ruhe in Frieden kleiner Bruder. Du hast mir immer den Tag versüßt".

Auch "Ross" ist tief betroffen

Co-Star David Schwimmer teilte seine Trauer kurz vor Aniston ebenfalls auf Instagram. "Danke für zehn unglaublich Jahr voll von Kreativität und Lachen" schrieb er zu seinem Lieblingsfoto mit Perry aus der Serie. "Du warst so herzlich. Und damit hast du es geschafft, aus sechs Fremden eine Familie zu machen".

Somit haben alle "Friends"-Stars bis auf "Phoebe" Lisa Kudrow sehr persönliche Botschaften zum Tod von Matthew Perry gepostet. Ein persönliches Statement von Kudrow dürfte nur eine Frage der Zeit sein.