Jetzt fix: Die Stones rollen wieder nach Wien

Am 15. Juli kommen die Stones - große Geburtstagsshow zum 60er im Happel Stadion.

ÖSTERREICH Leser wissen es seit Wochen - jetzt nach langen zähen Verhandlungen ist es fix. Die Rolling Stones rocken wieder in Wien. Die Sixty Tour zum 60. Bandjubiläum stoppt am 15. Juli im Ernst Happel Stadion. 54.000 Tickets werden aufgelegt. Bereit am Donnerstag (17. 3.) startet der Pre-Sale. Ab Freitag (18.3) gibt es die begehrten Tickets dann auch bei oeticket und ticket24.at. Dann heißt es schnell sein: 2014 haben die Stones das Happel in nur zwei Stunden restlos ausverkauft.

Das wohl letze Wien-Konzert und das das erste Österreich-Konzert nach dem Tod von Carlie Watts war ursprünglich für das Wochenende 22/23. Juli geplant. Da Mick Jagger aber nur dann vor dem Pariser Eiffeltum, was sein größter Wunsch war, aufspielen darf wurde Wien in letzter Sekunde umgeplant. Auch mit einem kleinen Wettlauf gegen die Zeit. Noch am 13. Juli rocken Guns N' Roses im Happel-Stadion: Keine 24 Stunden später kommen die Stones. Die Roadies beider Bands müssen nun Extra-Schichten einlegen.