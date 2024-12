JonBenét Ramsey: Klärt Netflix-Doku jetzt Fall der erwürgten Schönheitskönigin auf?

Der Fall ist seit fast 30 Jahren ungeklärt. Nun soll es einen Durchbruch geben.

Der grausame Mord an der sechsjährigen Schönheitskönigin JonBenét Ramsey am 25.12.1996 erschütterte ganz Amerika. Das Mädchen wurde erwürgt am Weihnachtsmorgen von ihrem Vater John im Keller des Hauses gefunden. Die Familie lebte in einer Villa in Boulder, Colorado.

Grausame Tat

Lange galten die Eltern als verdächtig, wurden der grausamen Tat beschuldigt. Sie wurden nach Monaten entlastet, doch eine heiße Spur zu anderen Tatverdächtigen gab es nie. Das kleine Mädchen wurde erwürgt und mit einer schweren Kopfwunde, sowie Verletzungen am Unterleib aufgefunden.

Neuer Ermittler

Eine neue Netflix-Doku beleuchtete in drei Teilen nun viele Aspekte des Falls. Es kommen Ermittler zu Wort, Pressevertreter sowie John Ramsey, JonBenéts Vater. Die Ausstrahlung fachte das Interesse der Bevölkerung an diesem speziellen Fall nun nochmal an. Das heißt, die Polizei gerät wieder unter Druck, den Fall aufzuklären. Wie US-Medien berichten, soll der neue Chefermittler im Fall, Stephen Redfearn nun auf Hochtouren ermitteln.

Netflix hilft Auflösung

Eine bahnbrechende Info einer Polizeiquelle hat den Ermittlern neue Hoffnung gegeben, das 28 Jahre währende Rätsel endlich lösen zu können. "Wir haben den Fall von Anfang an verpfuscht, und jetzt, mit neuem Blut, können wir ihn endlich lösen“, sagte eine Polizeiquelle gegenüber der New York Post. Es heißt, einige Ideen aus der Doku sollen aufgegriffen werden, um den Fall zu klären!

Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey- Darum geht's

Nach einem besinnlichen Weihnachtsfest wachten John und Patsy Ramsey am Morgen des 26. Dezembers 1996 auf und mussten feststellen, dass ihr jüngstes Kind, die sechsjährige JonBenét verschwunden war. Sie fanden einen erschütternden Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung. Noch am selben Tag entdeckte John Ramsey den leblosen Körper seiner Tochter im Keller des Hauses.

Missbraucht und ermordet

JonBenét wurde nicht entführt, sondern war stattdessen im Haus der Familie sexuell missbraucht und brutal ermordet worden. Die Polizei in Boulder, Colorado, war damals nicht sehr vertraut im Umgang mit Mordermittlungen. Schnell fiel der Verdacht auf JonBenéts Familie, was die gnadenlose Aufmerksamkeit der Medien entfachte und eine größtenteils einseitige Berichterstattung zur Folge hatte. Das gesamte Land schien besessen von dem Fall. Auch 28 Jahre später sind diese Besessenheit und die Schuldzuweisungen noch nicht abgeklungen und der Mord an JonBenét Ramsey bleibt ungeklärt. In dieser dreiteiligen Dokuserie des Oscar-nominierten Regisseurs Joe Berlinger werden die Fehler der ermittelnden Behörden und der Presse, die bei dem Fall gemacht wurden, untersucht.