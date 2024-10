Nobody Wants This: Netflix-Sensation! Warum jetzt alle diese Serie schauen

Romantisch-freche RomCom ist der Hit beim Streamer. Warum? Wir sagen es euch.

Unverhofft kommt oft! Die Serie "Nobody Wants This" ist derzeit der Megahit beim Streamer Netflix!

Unkonventionelle Liebe

Darum geht es: Eine agnostische Podcast-Moderatorin und ein unkonventioneller, kürzlich getrennter Rabbi laufen sich auf einer Party über den Weg. Als sie die Party gemeinsam verlassen, knistert es zwischen Joanne (Kristen Bell) und Noah (Adam Brody). Finden sie trotz aller Widersprüche zusammen? Da wären ihre unterschiedlichen Lebenseinstellungen, die modernen Stolpersteine für die Liebe und zu guter Letzt ihre Familien, mal voller guter Absichten, mal auf Sabotage aus – wie etwa ihre Schwester Morgan (Justin Lupe) und sein Bruder Sasha (Timothy Simons).

Serie wird zum Superhit

Soweit, so nett. Doch was macht diese Serie zum Superhit? Bereits in der ersten Woche, als "Nobody Wants This" zu sehen war, gab es eine Top-Platzierung. Doch nach dem Wochenende vom 5. Oktober landete das Format auf Platz eins der Netflix-Charts. Aber warum? Die Antwort soll in der Vergangenheit liegen. Denn sowohl Hauptdarstellerin Kristen Bell als auch Hauptdarsteller Adam Brody haben eine große Fanschar.

Bekannt aus Serie

Bell von ihren Zeiten als "Veronica Mars" und Brody, weil viele ihn noch als Seth Cohen aus dem Seriensmashhit der frühen Nullerjahre - O.C., California - kennen. Damals war er das nette Beiwagerl des Badboys. Jetzt ist er erwachsen geworden und spielt als Noah einen Seriencharakter, wie viele der ehemaligen Fans ihn sich wünschen: Modern, herzlich, humorvoll.

Chemie stimmt

Dazu stimmt die Chemie der beiden Hauptfiguren derart gut, dass sogar Bells Ehemann Dax Shepard gegenüber "E News" meinte: " Oh mein Gott, ich will unbedingt, dass du ihn küsst".