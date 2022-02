Justin Bieber positiv auf Corona getestet

Der kanadische Pop-Superstar Justin Bieber (27) hat Corona.

Der 27-jährige Sänger Justin Bieber erhielt am Samstag das Ergebnis eines positiven Covid-Tests, wie das US-Magazin "`TMZ" berichtet. Laut Medienbericht fühle er sich derzeit "okay". Erst am Freitag eröffnete seine "Justice World Tour" in San Diego. Das Konzert in der T-Mobile Arena am Sonntag in Las Vegas wurde deshalb auf Sommer verschoben. Auch seine Auftritte in Arizona und L.A. werden ausfallen.

Wie es mit dem restlichen Tour-Programm weitergeht, ist noch unklar.

Justice Tour via Instagram: pic.twitter.com/v6wB1dMGx6 — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022

Außerhalb von Nordamerika wird Justin Bieber im Zeitraum zwischen Mai 2022 und März 2023 Konzerte in mehr als 20 Ländern geben. Am 24. März 2023 wird der Pop-Superstar in der Wiener Stadthalle auftreten.