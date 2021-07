Die weltweite Fahndung nach einem 4. Mittäter läuft – ohne die Öffentlichkeit mit einzubeziehen.

Gerade bei einem mutmaßlichen Straftäter, der sich offenbar ins Ausland abgesetzt hat, könnte die Veröffentlichung eines Fahndungsfotos den entscheidenden Tipp bringen – wo sich der gesuchte 22-Jährige aufhält, der als möglicher vierter Beteiligter bei einer „Drogenparty“ in einer Wohnung in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien mitschuldig am Tod der 13-jährigen Leonie aus Tulln sein dürfte.



Im Raum steht die furchtbare Tat „Massenvergewaltigung“, die alle Verdächtigen – zu den Vorwürfen schweigend oder mit widersinnigen Erklärungen – abstreiten.



