Kanye West soll sich Johnny Depps Anwältin geschnappt haben

Kanye West provoziert gerne mit umstrittenen und rassistischen Aussagen und Aktionen – nun soll ihm Depp-Anwältin Camille Vasquez vor Gericht aus der Patsche helfen.

Auf über 250 Millionen US-Dollar klagt die Familie des getöteten George Floyd US-Rapper Kanye West, der unter anderem bei der Fashion Week mit einem "White Lives Matter"-Shirt provozierte und zuvor behauptet hatte, Floyd sei an Drogenmissbrauch gestorben, nicht infolge von Polizeigewalt.

Laut TMZ soll sich West nun Star-Anwältin Camille Vasquez geholt haben, um sich gegen die Klage zu rüsten. Vasquez hatte unlängst Johnny Depp in dessen Gerichtsprozess gegen seine Ex Amber Heard vertreten und so Berühmtheit erlangt.