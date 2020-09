Karriere-Turbo für Brad Pitts Freundin

Es waren Schnappschüsse beim Einsteigen in den Privatjet von Hollywood-Star Brad Pitt (56), die unter seinen Fans für Aufregung sorgten. Der Grund war die Begleitung des Schauspielers in der Person des 27-jährigen Models Nicole Poturalski. Gemeinsam jettete das „Paar“ in Pitts Château Miraval in Südfrankreich, das er einst mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie erwarb und dort seinen eigenen Wein anbaut.

Nicole freut sich über große Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit. Und auch wenn Nicole nach nur drei Tagen das Anwesen bereits wieder – alleine – verließ, ist die fesche Berlinerin weltweit in aller Munde. Das spiegelt sich auch auf ihrem Instagram-Account wider. Hatte sie vor einer Woche gerade mal ein paar Tausend Follower, darf sich Nicole jetzt bereits über fast 200.000 Fans freuen. Und stündlich werden es mehr. Ob das Model wirklich das Herz des Oscar-Preisträgers erobert hat, wird sich hoffentlich bald zeigen. Doch erst muss Nicole einmal ihr Privatleben in Ordnung bringen. Die Mutter eines sechsjährigen Sohnes ist nämlich noch verheiratet.

Szene-Wirt ist Nicoles Mann

Auch wenn die Liebe von Nicole Poturalski zu Brad Pitt noch so groß sein mag – derzeit ist sie noch verheiratet. Ihr Noch-Ehemann ist der Berliner Szene-Gastronom Roland Mary (68). Und gerade in dessen Lokal hat Nicole bei der Premierenfeier von Pitts Film Once Upon A Time In Hollywood den Star damals kennengelernt. Das Borchardt gilt als einer der Promi-Hotspots in Berlin.