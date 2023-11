Khloe Kardashian bald auf OnlyFans?

In der letzten Staffel von "The Kardashians" verrät Khloe Kardashian ihr geheimes Karrieziel

"Ich denke, das wäre wirklich lukrativ", sagt Khloe Kardashian in der letzten Staffel von "The Kardashians". Dabei meint sie, dass sie "ein OnlyFans-Konto für meine Füße einrichten sollte." Die Unternehmerin hat dabei auch schon ganz konkrete Ideen. "Du willst, dass ich meine Fußnägel in einer besonderen Farbe lackiere? Geht klar", sagt sie. Sie würde sich langsam und sexy Strumpfhosen anziehen oder die Socken ausziehen.

"Ich könnte noch mehr sagen, aber ich denke, ihr habt den Sinn meines Accounts verstanden", fügt sie zum Schluss hinzu. Natürlich war das alles eher scherzhaft gemeint, als ernst, aber vielleicht sollte sie sich das tatsächlich überlegen, denn lukrativ ist die Plattform allemal.