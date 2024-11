Krebs-Drama um "Dawson’s Creek“-Star

James van der Beek ist an Darmkrebs erkrankt.

Große Sorge um „Dawson’s Creek“-Star James van der Beek. Der 47-Jährige ist an Krebs erkrankt und machte die Diagnose nun öffentlich. „Ich habe Darmkrebs“, erzählt der Schauspieler exklusiv in „People“. Der sechsfache Vater zeigt sich aber zuversichtlich. „Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie zu lösen“, so van der Beek. „Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut.“

Der 47-Jährige betont, wie sehr ihn seine Ehefrau Kimberly unterstützt. Das Paar hat zusammen sechs Kinder und musste in der Vergangenheit bereits einige Schicksalsschläge überstehen.

© Getty ×

Van der Beek wurde mit „Dawson’s Creek“ (1998 bis 2003) berühmt. An der Seite von Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams verkörperte er die Hauptrolle Dawson. Nach der Serie blieb der ganz große Durchbruch bei ihm aber aus.