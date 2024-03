"Krisen-Gespräche" zwischen Horner und seiner Frau

Geri Halliwell führt „Krisengespräche“ über Christian Horners Chat-Leak-Affäre: „Zerbrechliches“ Spice Girl wollte Ehemann nicht treffen, wurde aber „von seiner Familie dazu überredet“

Geri Halliwell führt „Krisengespräche“ über die durchgesickerten Textnachrichten von Christian Horner und wollte ihren Mann ursprünglich nicht in Bahrain treffen, bis sie von seiner Familie dazu überredet wurde, berichteten Quellen Freitagabend. Das ehemalige Spice Girl, 51, und ihr Mann, 50, atmeten am Mittwoch gemeinsam kurz auf, als Red Bull Horner von den Vorwürfen unangemessenen Verhaltens einer Mitarbeiterin freisprach. Doch 24 Stunden später wurden zwischen Horner und der Beschwerdeführerin ausgetauschte anzügliche WhatsApp-Nachrichten an 149 Formel-1-Fahrer geleakt, während Halliwell vor dem Saisonauftakt im Privatjet zu ihrem Mann nach Bahrein flog.

Geri Halliwell und Christian Horner © Getty ×

Halliwell, die 2015 den Teamchef von Red Bull geheiratet hatte, erlitt einen Nervenzusammenbruch, als sie am Donnerstag mit dem Privatjet im Golfstaat landete und feststellte, dass die pikanten Chats ihres Ehemanns überall in den sozialen Medien verteilt waren.

Freunde des Stars sagten gegenüber der britischen "Daily Mail", sie seien „zutiefst besorgt“ um sie und sagten, die Sängerin habe „zerbrechlich“ gewirkt, als sie sie vor einigen Wochen sahen.

Eine Quelle sagte gestern Abend gegenüber "The Mirror": „Geri war diese Woche mit ihrem Team in Krisengespräche darüber verwickelt, wie sie das alles bewältigen soll.“ Während Horner das Drama seiner Frau gegenüber „heruntergespielt“ haben soll, „kann sie es nicht ertragen, dass jetzt alles an die Öffentlichkeit kommt“.

Geri Halliwell und Christian Horner © Getty ×

Die Quelle sagte, Halliwell, die mit Horner den siebenjährigen Sohn Monty teilt, fühle sich „wie ein Idiot“ und fügte hinzu: „Es hat ihr wirklich zugesetzt, und sie hat diese Woche ihren Freunden gesagt, dass sie nicht in Bahrain sein würde.“ Das wollte Halliwell auch durchziehen, aber Horners Mutter hat sie gebeten, Christian Horner als Zeichen ihrer Solidarität öffentlich zu unterstützen.

Halliwell wurde seit ihrer Ankunft in Bahrain noch nicht im Fahrerlager gesehen. Insider gehen davon aus, dass Halliwell plant, als öffentliche Solidaritätsbekundung beim heutigen Grand Prix dabei zu sein. Der Plan sieht weiters vor, dass sie vor dem Rennen an Horners Seite stehen wird, zusammen mit seinem wichtigsten Verbündeten im Red Bull-Vorstand, dem thailändischen Milliardär Chalerm Yoovidhya, dem 51 Prozent des Energy-Drink-Unternehmens gehören. "Ich weiß nicht, ob sie am Rennen teilnehmen wird, aber wenn sie dabei ist, wird es Chaos geben", so ein Insider.