× Lady macht in ihrem Kleid alle Gaga

Lady Gaga präsentierte sich in einem sehr offenherzigen Kleid

Die Critics Choice Awards in Los Angeles boten wieder einen Catwalk für die starken Frauen. Am Sonntagabend zeigten sich hier unter anderem Kristen Stewart, Melissa McCarthy, die Williams-Schwestern und Lady Gaga. Letztere zog mit ihrem freizügigen Look beim virtuellen Schaulaufen alle Blicke auf sich. Ihre goldige Robe, hörte knapp über dem Bauchnabel auf und erinnerte obenherum eher an einen BH. Glamourös war der Auftritt der Sängerin aber allemal.

Emotionale Lady

Lady Gaga sorgte auch gleich für den emotionalsten Moment. Der Preis als beste Hauptdarstellerin ging letztlich zwar nicht an sie, doch bei der Rede von Schauspielkollegin Halle Berry zum Thema Female Empowerment kamen der gebürtigen New Yorkerin die Tränen, wie das US-amerikanische Magazin "People" berichtet. Berry wurde im Rahmen der Veranstaltung mit dem SeeHer Award ausgezeichnet, der damit zum sechsten Mal an eine Frau ging, "die sich für Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, Charaktere authentisch darstellt, sich über Stereotype hinwegsetzt und Grenzen überschreitet".